Uzmanlar yanıtladı: Altın mı gümüş mü?

Piyasadaki belirsizliklere karşın uzmanlar, altının kısa vadede gümüşünse uzun vadede iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünüyor.

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Türkiye’deki yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördüğü altın ve gümüşe talebi artırdı. Seçimin getirdiği belirsizlikle birlikte talebin rekorlar kırdığı görülüyor.

Fiyatlarda bu belirsizliğin yanında bir başka önemli etkense ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası adımları. Fed’in faiz artırımlarında hız kesmesi ve 2024’te faiz indirimlerine başlanabileceğinin öngörülmesiyle dolar dünyada güç kaybediyor. Bu durum altın ve gümüş fiyatlarını destekliyor.

Ancak iki değerli metal, piyasa hareketlerine, ekonomideki verilere ve risklere göre farklı tepkiler gösterebiliyor.

Uzmanlar: Kısa vadede altın, uzunda gümüş

Ekonomi gazetesinden Şenay Zeren’e konuşan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, kısa vadede iki değerli metalin şanslarının birbirine yakın olduğunu hatta altının bir adım önde görülebileceğini söyledi. Karayazıcı, önümüzdeki dokuz-12 aylık vadede gümüşün görece daha iyi bir performansa imza atmasını daha olası görüyor.

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık da 2023’ün ilk yarısında altın fiyatlarının, ikinci yarısındaysa gümüş fiyatlarının daha büyük potansiyel taşıdığı düşüncesinde.

‘Gümüş, uzun vadeli büyüme yolunda’

Dinamik Menkul Başekonomisti Enver Erkan, piyasa risklerine karşın altının iyi bir yatırım olabileceğini belirtirken, gümüşle ilgili uzun vadeli senaryolara değindi: ”Dünya, yenilenebilir enerjiye yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ederken, gümüşü de uzun vadeli büyüme yoluna koyuyor.”