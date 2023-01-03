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Yaramazlara biraz batar!

Gram altında rekorlar sürüyor

Yeni yıla yükselişle giren gram altın, 1115 lira seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Fotoğraf: Reuters

Gram altın dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanmış ve günü yüzde 0,2 artışla 1099 liradan rekor seviyeden tamamlamıştı.


Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın 11:21 itibariyle yüzde 1,5 değer kazancıyla 1115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1830 lira, cumhuriyet altını da 7 bin 410 liradan satılıyor.

Uzmanlar küresel ekonominin 2023’te yavaşlamaya devam edeceğine dair artan endişelerin, yatırımcıları ‘güvenli liman’ olarak altın gibi değerli metallere yönelttiği görüşünde.

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