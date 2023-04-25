Çıplak arama davası: Emniyetten cevap alınamıyor

CANAN COŞKUN

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması bugün görüldü. Mahkeme, emniyete yazdığı sorulara iki duruşmadır cevap alamıyor.

Çizim: Nazım Dikbaş

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık polis Levent Mustafaoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sivil polislerin de takip ettiği duruşmada Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’yı avukat Meriç Eyüboğlu temsil etti. İstanbul Barosu’nun İnsan Hakları Merkezi’nden gözlemciler de duruşma salonundaydı. Mahkeme başkanı gözlemcilerin de salonda bulunduğunu tutanağa işlemedi.

Nezarethanede çıplak arama

Eyüboğlu, müvekkillerinin emniyet binasındaki üst aramasından sonra nezarethaneye indirildiğini, burada kadınların çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı.

Mahkeme başkanı, geçen duruşma emniyetten nezarethanenin şartları ve çıplak aramayla ilgili ‘siyasi olmayan’ başka tanıkların bildirilmesini istemişti. Eyüboğlu, bu durumu hatırlatarak mahkemeye yeni bir tanık listesi sundu. Listede eski CHP milletvekili Melda Onur, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve iki avukat yer alıyor. Eyüboğlu, gözaltı boyunca müvekkilinin yanında olduğunu anımsatarak kendisinin de tanık olduğunu, bu nedenle ifade vermek istediğini söyledi. Eyüboğlu, ilk Gezi Parkı davasının görüldüğü İstanbul 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasından nezarethanedeki şartların kötü olmasıyla ilgili ifadeleri de mahkemeye sundu.

Tanık listesine itiraz

Eyüboğlu’ndan sonra sanık polis Mustafaoğlu, gözaltı süresi boyunca orada bulunan polislerin tamamının tanık olarak dinlenmesini istedi. Melda Onur’un nezarethaneye gelmediğini iddia eden sanık polis, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın emniyete gelerek polislere teşekkür ettiğini savundu. Onur’un kanuna uygun olmadığı için nezarethaneye alınmadığını aktardı. Sanık polislerin avukatı Eyüboğlu’nun mahkemeye sunduğu tanık listesine itiraz etti.

Emniyete ziyaretçilerin ismi soruldu

Mahkeme, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılarak gözaltında olan isimler, avukatları ve ziyarete gelen milletvekillerinin listesini istedi. Eyüboğlu’nun sunduğu tanık listesinin de emniyetten cevap geldikten sonra değerlendirilmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşmanın 5 Ekim’de yapılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

8 Temmuz 2013’te eylemlerin devam ettiği Gezi Parkı dönemin İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun çağrısıyla açılmıştı. Polis o gün aralarında Mücella Yapıcı’nın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almış, gözaltına alınanlar dört gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulmuştu.

Olaydan sekiz yıl sonra hazırlanan iddianamede aramayı yapan iki polis ve nezarethane amirinin Türk Ceza Kanunu’nun 94’üncü maddesinde düzenlenen ‘işkence’ suçundan üç yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.