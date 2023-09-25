Akşam Postası / 25 Eylül 2023

Kaos GL’nin ‘Nefrete karşı el ele’ videosu hedefte: Marmaray’dan suç duyurusu

Kaos GL’nin cinsel ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı hazırladığı reklam filmi hakkında Marmaray suç duyurusunda bulundu.

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA’nın yeni başkanı Stefanos Kasselakis

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kasselakis oldu.

Çok okunan Yapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler de var

İlham Netflix dizisinden: Fransız aile planlamasından gençler için ‘seks eğitimi’

Le Planning Familial adlı Fransız aile planlaması kuruluşu, Netflix’te yayınlanan ‘Sex Education’ dizisinden ilham alarak gençleri seks hakkında konuşmaya teşvik etmek için kampanya başlattı.

Z kuşağı konser uğruna ‘hastalanma’ya da hazır, içkiye ara vermeye de

Yeni bir araştırmaya göre Z kuşağının konsere gitmek için işten hastalık izni alma ihtimali Y kuşağının iki katı. Yüzde 43’ü de konserde ön sırada yer alabilmek için altı ay boyunca içkiyi bırakmaya razı.

Birleşik Kamu-İş verileri: Açlık sınırı, asgari ücretten 3 bin lira fazla

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun verilerine göre açlık sınırı 14 bin 542 TL’ye, yoksulluk sınırı 41 bin 651 liraya yükseldi.

Çok okunan 70’i devirdiler ama hala dimdik ayaktalar

10 gün önce atanan Turkcell genel müdürünün görevine son verildi

10 gün önce Turkcell genel müdürü olarak atanan Bülent Aksu’nun görevine son verildi.

Prof. Yaltırak’tan deprem çıkışı: Astrologluk yapmayın

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara’da beklenen deprem için tarih verenlere çıkıştı: “Bilimde popülizm uğruna astrologluk yapılmaz.”

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 23’te

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 23,35’e kadar geriledi.

Bulgu: Yoğurt, sarımsak kokusunu alıyor Soru: Peki ya sarımsaklı yoğurt?

Bilim insanları, sarımsak kokusuna çare buldu: hemen ardından yoğurt yemek. Ancak, “Sarımsaklı yoğurt yiyen ne yapacak” sorusunun yanıtı yok.

70’i devirdiler ama hala dimdik ayaktalar

Birçok sanatçı için 70 yaştan sonrası emeklilik anlamına gelirken, bazıları enerjisini hiç kaybetmemiş gibi. Müzik sektörü, genç ve yenilere öncelik verse de usta isimlerin varlığı piyasanın sadece gençlerin alanı olmadığını kanıtlıyor.

Süleyman Soylu’nun ‘yeni adresi belli oldu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilişkilendirilen eski içişleri bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu’ya ‘sahip çıktı.’

Burası Libya: Sel faciası nedeniyle sekiz yetkili gözaltına alındı

Libya’daki sel felaketinden sonra sekiz yetkili ‘kötü yönetim’ ve ‘ihmal’ suçlamalarından gözaltına alındı. Aralarında belediye başkanı da var.