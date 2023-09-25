Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,30 değer kazanarak günü 8.304,83 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,65 puan arttı. Toplam işlem hacmi 157,6 milyar lira olarak kayda geçti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,52’yle taş, toprak, tek gerileyense yüzde 0,41’le spordu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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Analistlere göre yarın yurt içinde veri gündemi sakin olacak. Yurt dışındaysa ABD’de yeni konut satışları, Conference Board tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi’nin takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyeleri direnç, 8.000 ve 7.900 destek konumunda.