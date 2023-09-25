Borsa ‘gençleşti’

Borsa İstanbul’da 15-29 yaş grubundaki genç yatırımcı sayısı, tüm yatırımcıların yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu oran geçen sene yüzde 15, 10 yıl önce yüzde 6 seviyesindeydi.

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Ekonomi yönetiminin uzun süre boyunca mevduat faizlerini yüksek enflasyona rağmen düşük tutması, farklı yönelimlere neden oldu. Bu yerlerden birisi de borsa.

Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin borsaya hücum etmesi borsanın yükselmesine neden olmuş, seçimden sonra ‘piyasanın sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetiminin başına getirilmesiyle endeks neredeyse her gün rekor kırdı.

Borsa şu an 8200 seviyesinde ilerliyor.

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Gençlerse borsaya akın eden önemli bir grubu temsil ediyor.

Ekonomim’in Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Ağustos 2023 verilerinden derlediği bilgilere göre Borsa İstanbul’da 15-29 yaş gurubundaki yatırımcıların oranı yüzde 25,65’e yükseldi. Diğer bir deyişle, genç yatırımcı sayısı 1 milyon 599 bin 635. Bu grubun toplam portföy değeriyse 2 milyar 815 milyon dolar.

Genç yatırımcının tüm yatırımcılara oranı geçen sene 412 bin 213 kişiyle yüzde 15 civarındaydı. 2010’daysa genç yatırımcı sayısı sadece 63 bin 875’ti.