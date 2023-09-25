Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan altı hisse

Borsa İstanbul’da bugün altı hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,82 yükselişle 8.105,36 puandan başladı.

Investing’in aktardığına göreyse bugün altı hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Buna göre AVHOL, CEMAS, KLRHO ve TUCLK payları 24 Ekim 2023’ün sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

AZTEK paylarında aynı dönemde brüt takas uygulanacak. AZTEK’te halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri devam edecek.

VANGD hisseleri de yine aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını kapsıyor. VANGD hisselerinde halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağıyla brüt takas tedbirleri de emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.