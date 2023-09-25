Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsada açılış seansına ilişkin değişiklikler bugün devreye girecek

Borsa İstanbul’un açılış seansının işleyişiyle ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Borsa İstanbul açıklamasına göre bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son beş dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.


Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Pay piyasasına ilişkin açılış seansıyla ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar’da, Ana Pazar’da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafındaysa tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeler, bugün devreye girecek.

Borsada açılış seansına ilişkin değişiklikler

SON HABERLER

Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Sümer Varlık Yönetim AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Sümer Varlık da halka arz başvurusunda bulundu. halkaarz.net’in aktardığına göre söz konusu şirketin halka arz işlemlerinin 2023 yılı içerisinde […]