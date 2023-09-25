Borsada açılış seansına ilişkin değişiklikler bugün devreye girecek

Borsa İstanbul’un açılış seansının işleyişiyle ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Borsa İstanbul açıklamasına göre bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son beş dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Pay piyasasına ilişkin açılış seansıyla ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar’da, Ana Pazar’da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafındaysa tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeler, bugün devreye girecek.