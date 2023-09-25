İlham Netflix dizisinden: Fransız aile planlamasından gençler için ‘seks eğitimi’

Le Planning Familial adlı Fransız aile planlaması kuruluşu, Netflix’te yayınlanan ‘Sex Education’ dizisinden ilham alarak gençleri seks hakkında konuşmaya teşvik etmek için kampanya başlattı.

Fotoğraf: Netflix

Fransa’da cinsel eğitim 2001’de zorunlu hale getirilmişti. Ama Le Planning Familial’e göre gençlerin sorusu çok, yanıtı az. Yani eğitimi yeterli bulmuyorlar.

BBC’nin haberine göre Le Planning Familial, ‘herkes için cinsel eğitime erişim mücadelesi’nin bir parçası olarak Netflix’le birlikte kurduğu ücretsiz yardım hattını tanıttı.

Diziden esinlenerek 15-25 yaş grubundaki gençlerin sorularını detaylandıran posterler hazırlandı ve bunlar ülkede bütün şehirlere asıldı.

Fotoğraf: BBC

Kuruluşa göre ‘seks hakkında güvenilir ve kapsayıcı bilgiye erişimin tehlikede olduğu bir dönemde’yiz.

Le Planning Familial Başkanı Sarah Durocher, dizinin gençlerin soruları açısından bir bilgi ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

La Hotline Sex Education’ın reklamını yapan afişler, diziden esinlenen üç örnek soruyu vurguluyor: “Ön sevişme seks midir?”, “Erkeklerden mi yoksa kızlardan mı hoşlandığımı nasıl anlarım?” ve “Doğum kontrolü sadece kızlar için midir?”

Sloganı ise şöyle: “Bu final sezonu ama cinsel eğitim sürüyor.”