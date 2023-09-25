İstanbul’da Kürt seçmene ‘yakın markaj’: AKP ve CHP sahada karşı karşıya

ALTAN SANCAR

31 Mart 2024’te gidilecek yerel seçimlerde sonucu merak edilen illerin başında gelen İstanbul için AKP Kürt seçmene ‘yakın markaj’ uygulamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kürt seçmen için yakın bir kurmayını görevlendirdi.

Görsel: Diken

28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefetteki partiler içlerindeki ve aralarındaki sorunlarla uğraşırken, iktidar partisi AKP yerel seçim çalışmalarını başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği İstanbul için özel bir çalışma yürüten AKP’de seçmen gruplarına çalışmalar devam ediyor.

AKP’de öne çıkan isimler

Olası adaylar arasında eski ulaştırma ve altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu, eski çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın adı öne çıkıyor.

Karaismailoğlu ve Kurum, İstanbul özelinde çalışmalarını sürdürürken, adaylığı çok istediği bilinen Karaismailoğlu zaman zaman ziyaretlerini sponsorlu olarak sosyal medyadan paylaşıyor. Koca her ne kadar adaylığı istemediğini dile getirse de AKP’li kaynaklar, Erdoğan’ın Koca’nın adaylığını ‘yabana atmadığı’ fikri üzerinde duruyor.

Cevdet Yılmaz’ın stratejisi ve HDP’nin kararı

Aday arayışı süren AKP’de bir yandan da seçmenlerle yakın ilişkiler kurulmaya çalışılıyor. İstanbul’da yoğun nüfusu olan ve seçim sonuçlarında etkili olacağı bilinen Kürt seçmen için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Bunun için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘fırsat buldukça’ İstanbul’daki Kürt seçmen gruplarıyla bir araya geliyor.

Yılmaz programlarında ağırlıklı olarak HDP’ye uzak Kürt seçmenlere kanaat önderleri, yerel dernekler ve aile büyükleri üzerinden ulaşmayı hedefliyor. Yılmaz’ın stratejisinin ikinci aşamasına ise HDP’nin aday çıkarıp çıkarmama kararı sonrası geçeceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu adımlara önem verdiği belirtilirken, HDP’nin kararını etkileme hedefiyle de farklı çalışmaların üzerinde duruluyor.

İmamoğlu da çalışmalara başladı

Öte yandan ‘İstanbul ittifakı’ hedefleyen İmamoğlu’nun da çalışmalarına başladığı öğrenildi. Bu kapsamda AKP’nin Kürt seçmene adımlarını yakından takip eden İmamoğlu da bu konuya ilişkin bir kurmayının koordinasyonunda çalışma yürütüyor.

İmamoğlu’nun ekibi de belirli aralıklarla Kürt seçmenle görüşüyor. Öyle ki kimi görüşme ayarlamalarında AKP veya CHP taraflarına “Sizden önce diğer partiden arayarak randevu istediler” cevabı veriliyor. AKP’li ve CHP’li isimler zaman zaman da sahada çalışma yürütürken karşılaşıyor.