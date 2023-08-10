AKP’den İstanbul’a ‘Kürt seçmen’ planı

ALTAN SANCAR

AKP, 2019’da kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden kazanmak için Kürt seçmen üzerinde de yoğunlaşacak. Partinin, iki gruba ayırmayı planladığı seçmen grubu için farklı planları var.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

31 Mart 2019’da düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal etmesi üzerine 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimde AKP’li Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark atarak tekrar kazanmıştı.

Seçimlerde başta HDP’liler olmak üzere Kürt seçmenlerin etkisi büyük olmuştu.

Öncelik ‘HDP’ye mesafeliler’

Mart 2024’teki yerel seçimlere hazırlanan AKP, İstanbul’u yeniden kazanmak için Kürt seçmen için özel bir çalışma yürütüyor.

Kürt seçmeni ikiye ayıran iktidar partisi, önceliği ‘HDP’ye mesafeli’ olanlara veriyor. Bu bağlamda İstanbul’daki Kürt kanaat önderleri, iş insanları ve büyük ailelerin temsilcileriyle buluşmaların sayısının artırılması planlanıyor.

Bu buluşmalara daha önce olduğu gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılması ve ikna çalışması yürütmesi planlanıyor. AKP’liler İstanbul için “Kürt seçmenin de oyunu alacak aday” söylemini dile getiriyor. Bu durumda eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun adaylığının ‘düşük ihtimal’ olduğu konuşuluyor.

Buluşmalarda Kürt seçmenin CHP’ye destek verdiği, ama CHP’nin Kürtleri ‘dışarıda tuttuğu’na dair söylemlerin öne çıkarılması planlanıyor. Seçim sonrasında ortaya çıkan kabinede Kürt bakan sayısının vurgulanması da planlar arasında yer alıyor.

HDP’lilere Özdağ protokolü hatırlatılacak

HDP seçmeni içinse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile imzalanan protokolün öne çıkarılması hedefleniyor.

Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı. Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

AKP’liler HDP’nin aday çıkarması halinde İstanbul’da kazanma ihtimallerinin yükseleceğine inanıyor.

Üzerinde durulan ama henüz karara bağlanmayan ve detay verilmeyen bir diğer ihtimalse kayyım uygulaması hakkında yeni bir söylem üretilmesi.

İmamoğlu için ‘her ihtimal’ hazır

Parti içinde ayrıca İmamoğlu’na özel çalışmalar yürütülüyor. İmamoğlu’nun aday olması durumunda “İstanbul yerine partisiyle uğraşıyor” söyleminin benimseneceği belirtiliyor.

Ayrıca medyada da ‘İmamoğlu’nun kenti yönetemediği’ne dair uzun soluklu bir propaganda hazırlanıyor. İmamoğlu aday olmaması halindeyse “Kaybedeceğini anladı” söylemi üzerinden yerine aday olacak CHP’linin yıpratılması hedefleniyor.