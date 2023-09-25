Bulgu: Yoğurt, sarımsak kokusunu alıyor Soru: Peki ya sarımsaklı yoğurt?

Bilim insanları, sarımsak kokusuna çare buldu: hemen ardından yoğurt yemek. Ancak, “Sarımsaklı yoğurt yiyen ne yapacak” sorusunun yanıtı yok.

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ABD’nin Columbus kentindeki Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Manpreet Kaur ve Prof Sheryl Barringer, yoğurdun çiğ ve pişmiş sarımsağa karakteristik kokusunu veren sülfürlü bileşenleri yok etme kapasitesini test etti.

Molecules dergisinde yayınlanan araştırma, yoğurdun tek başına çiğ sarımsaktaki en çok koku üreten uçucuların yüzde 99’unu azalttığını ortaya koydu.

Ayrıca araştırmaya göre yüksek yağlı yoğurt, düşük yağlı yoğurttan daha etkili. Guardian’ın aktardığına göre önceki araştırmalar, tam yağlı süt içmenin de sarımsak kokusundan kurtulmakta işe yarayabileceğini, çünkü içerdiği yağların kokulu moleküllerin birçoğunu bağladığını ortaya koymuştu.

Barringer, yoğurttaki proteinlerin de uçucu molekülleri havaya yayılmadan önce hapsetmeye yarayabileceğini söyledi: “Çoğu zaman bu olumsuz bir durum olarak kabul edilir, özellikle de yüksek protein içeren bir gıdanın aroması daha azsa. Bu durumda olumlu olabilir.”

Araştırmada kullanılan yoğurttan daha yüksek bir protein profiline sahip Ege yoğurdunun özellikle daha etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, meyveli yoğurtların da işe yarayabileceğini, ancak hür halükarda yoğurdun sarımsaktan hemen sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Barringer tarafından yapılan ayrı bir araştırma ise sarımsak tükettikten hemen sonra çiğ elma, nane veya marul yemenin de nefes kokusunu gidermeye yaradığını ortaya çıkarmıştı.