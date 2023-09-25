Z kuşağı konser uğruna ‘hastalanma’ya da hazır, içkiye ara vermeye de

Yeni bir araştırmaya göre Z kuşağının konsere gitmek için işten hastalık izni alma ihtimali Y kuşağının iki katı. Yüzde 43’ü de konserde ön sırada yer alabilmek için altı ay boyunca içkiyi bırakmaya razı.

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Y kuşağı 1981 ile 1996, Z kuşağı ise 1997 ile 2012 yılları arasında doğanlar.

YouGov ve Viagogo tarafından yürütülen araştırmada Britanya genelinde 2 bin kişiyle anket yapıldı.

Independent‘ın haberine göre Y kuşağının yüzde 8’i bir konsere gitmek için sahte bir hastalık izni alabileceğini söylerken, Z kuşağında bu oran yüzde 17.

Z kuşağı sevdikleri sanatçı için altı ay içkiyi bırakabilir

Araştırma, genç neslin öncekilere kıyasla müziğe daha fazla ilgi duyduğunu da ortaya koydu. Z Kuşağı katılımcılarının yüzde 43’ü en sevdikleri sanatçının konserinde ön sırada yer alabilmek çin altı ay boyunca içkiyi bırakabileceğini söyledi. Aynı şeyi yapacağını söyleyenlerin genel ortalaması yüzde 28.

Daha az şaşırtıcı sonuçlardan biri şu: Z kuşağının konserlerde sosyal medyada içerik paylaşma ihtimali Y kuşağından yüzde 10 daha yüksek.

Arıştırmanın perde arkası

Araştırma Channel 4 patronu Alex Mahon’un Z kuşağının işyerine ‘tartışma’ ya da ‘fikren ayrışma’ yeteneğinden yoksun olarak geldiğini söylemesinin ardından yapıldı.

Mahon, “Özellikle de pandemi sonrası dönemde kısa içerik biçimlerinin yoğunlaşmasıyla işyerine gelen gençlerin, Z kuşağının bir şeyleri tartışma becerisine sahip olmadığını görüyoruz” demişti.

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İzlemelere de yansıyor

Channel 4 tarafından yaptırılan bir araştırma, Britanya’da insanların televizyon yerine günde ortalama beş saat video izlediğini göstermişti.

Bu araştırmaya göre kısa biçimli videolar (yaklaşık bir dakika ya da daha kısa süreli içerikler) 16-34 yaş grubundakiler için toplamda izlediklerinin yüzde 45’i. Daha yaşlılar için bu oran yüzde 25.

Yakında Y’yi sollayacaklar

Z kuşağı, hızlı dijital büyüme döneminde doğdukları için teknoloji meraklısı bir kuşak olarak kabul ediliyor.

Ağustos 2018’de Bloomberg’ün Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak hazırladığı bir raporda, Y kuşağının yakın gelecekte sayıca Z kuşağının gerisinde kalabileceği bulunmuştu.