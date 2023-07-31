Z kuşağı Y kuşağına göre daha temkinli: ‘Sarhoş olana kadar içme’ oranı azaldı

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı Y kuşağına göre daha kontrollü içki içiyor. Haftada en az bir kez sarhoş olana kadar içenlerin oranı düştü.

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Alman Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA), bir buluşmada en az beş içki tüketmek olarak tanımlanan ‘sarhoş olana kadar içme’ alışkanlığı üzerine bir araştırma yaptı.

DW Türkçe‘nin haberine göre 2004 yılından beri düzenli olarak yapılan anketler, bu tarz bir alkol tüketiminin 12-25 yaş arası gençlerde giderek azaldığını ortaya koydu.

Buna göre 2004 yılında 12-17 yaş grubunun yüzde 21’i haftada en az bir kez bu şekilde alkol tükettiğini belirtirken, 2021 yılında aynı grupta bu oran yüzde 9’un altına düştü. 18-25 yaş gençlerde ise 2021 yılında sarhoş olana kadar alkol tüketme oranı yüzde 32 olarak kaydedildi. 2004 yılında yapılan bu yaş grubunda bu oran yüzde 44’dü.

Çalışmalar, 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağının, daha sık sarhoş olduğunu, 1995 ile 2010 yılları arasında doğan Z kuşağının ise aşırı alkol tüketiminden uzak durduğunu gösterdi.

Frankfurt Üniversitesi Bağımlılık Araştırma Merkezi’nden Heino Stöver, sosyal medya çağında büyümüş nesilde kontrol olgusunun daha önemli hale geldiğini söyledi.