Türkiye içki yasağı endeksine zirveden girdi

Türkiye ilk kez bu sene dahil olduğu yaşam tarzı düzenlemelerine ilişkin Avrupa merkezli bir endekse zirveden girdi.

Fotoğraf: Reuters

2016’dan beri her yıl European Policy Information Center (EPICENTER) tarafından, Avrupa devletlerinin ‘yaşam tarzı düzenlemeleri’ne ilişkin tespitlerini sıralayan Dadı Devlet Endeksi (DDE), bu yılki verilerini açıkladı.

30 ülkeden oluşan endeks, ülkeleri içki, tütün, e-sigara ve fast-food/meşrubat alanlarında uyguladıkları yasaklara, düzenlemelere ve vergi oranlarına ilişkin puanlıyor.

Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin katkısıyla, DDE endeksine bu yıl Türkiye de eklendi.

2021 endeksinden bu yana tablodaki en büyük değişim olan Türkiye, endekse geldiği gibi birinciliğe yükseldi. Yani Türkiye Avrupa’da tüketim için ‘en az özgür’ ülke olarak tespit edildi.

Türkiye, yalnızca endeksin genel toplamında değil, ayrıca dört temel kalemin üçünde birinciliği aldı.

100 üzerinden genel skoru 54,2 olan Türkiye’yi takip eden en yakın rakibi, geçen seneki endeksin birincisi 43,3’lük skorla Norveç oldu. İçkiler, e-sigara ve fast-food/meşrubat oranları bakımından yine birinci olan Türkiye, tütün politikaları bakımından üçüncü oldu.