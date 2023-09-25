Burası Libya: Sel faciası nedeniyle sekiz yetkili gözaltına alındı

Libya’daki sel felaketinden sonra sekiz yetkili ‘kötü yönetim’ ve ‘ihmal’ suçlamalarından gözaltına alındı. Aralarında belediye başkanı da var.

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Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran ‘Daniel’ fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Son resmi rakamlara göre selde en az 3 bin 900 kişi öldü, 10 binden fazla kişi kayıp.

Türk firması da mercek altında

Trablus başsavcılığı sel felaketinden sonra soruşturma başlattı. Gözaltına alınan yedi kişi baraj yönetiminden sorumlu isimler. Biri de Derne belediye başkanı. Başsavcı Al-Seddik al-Sur, ihmal ve hataların felakete katkısı olduğunu söyledi.

Selde patlayan iki baraj da 1998’den beri çatlak. 2010’da bir Türk şirketi onarım çalışmalarına başlamıştı ama ülkede ayaklanmanın başlamasıyla beraber askıya alınmıştı. O zamandan beri barajla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını belirten başsavcı, sorumlularla sıkı bir şekilde mücadele edeceğini söyledi.

Soruşturma kapsamında söz konusu Türk firması ve baraj departmanı arasında imzalanan anlaşma inceleniyor.