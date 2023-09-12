Libya’daki selde ölü sayısı 5 bin 300’e çıktı

Libya’nın doğusundaki Derne şehrinde sel sebebiyle ölenlerin sayısının 5 bin 300’e çıktığı, binlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

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AA’nın Libya’nın resmi haber ajansı LANA’dan aktardığına göre, 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300’e yükseldiği belirtildi.

Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa’nın, “Derne’de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300’ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp” ifadelerine yer verildi.

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran ‘Daniel’ fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde üç günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Kızılhaç da Libya’daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

Libya’dan uluslararası yardım çağrısı