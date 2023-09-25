Birleşik Kamu-İş verileri: Açlık sınırı, asgari ücretten 3 bin lira fazla

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun verilerine göre açlık sınırı 14 bin 542 TL’ye, yoksulluk sınırı 41 bin 651 liraya yükseldi.

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Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı açlık sınırı olarak kabul ediliyor.

Yoksulluk sınırı ise eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı.

Bu koşullarda asgari ücretle (11 bin 402 lira) geçinmeye çalışan milyonlar her geçen gün daha da zorlanıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun açıkladığı eylül dönemi verilerine göre açlık sınırı 13 bin 720’den 14 bin 542 liraya, yoksulluk sınırıysa 38 bin 273 liradan 41 bin 651 liraya yükseldi.