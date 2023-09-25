10 gün önce atanan Turkcell genel müdürünün görevine son verildi

10 gün önce Turkcell genel müdürü olarak atanan Bülent Aksu’nun görevine son verildi.
Mart 2020’den beri şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Bülent Aksu, şirketin olağan genel kurulundan sonra, 14 Eylül’de şirketin genel müdürü olmuştu.
Turkcell’in bugün KAP’a yaptığı açıklamaya göreyse, Aksu’nun görevine son verildi.
Açıklamada “Turkcell genel müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu’nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu’ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” dendi.