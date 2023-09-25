CHP’nin kurultay delegeleri: Milletvekillerinin oğlu, amcası, teyzesi…

CHP’nin devam eden kurultay sürecinde blok listeyle düzenlenen Ankara il kongresinde seçilen ve partinin genel başkanını seçecek olan kurultay delegeleri milletvekillerinin, belediye meclis üyelerinin ve parti yöneticilerinin yakın akrabalarından oluştu. Delegeler arasında bir genel başkan yardımcısının oğlu, bir diğerininse teyzesi de yer alıyor.
Önümüzdeki aylarda kurultayını yaparak genel başkanını ve parti yönetimini belirleyecek olan CHP’de il kongreleriyle hem il yönetimleri hem de kurultayda oy kullanacak delegeler belirleniyor. Bir yanda değişim söylemiyle genel başkan değişikliğini savunanlar yer alırken, bir diğer yandaysa yenilenme söylemiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yola devam etmesini savunanlar yer alıyor.
Cumartesi günü Ankara’da düzenlenen, il yönetimi ve kurultay delegelerinin belirlendiği kongreyiyse genel merkeze yakın isim Ümit Erkol kazanmıştı. Aynı kongrede CHP’nin Ankara örgütü adına oy kullanacak delegeler de belirlenmişti.
Blok listeyle belirlenen delegeler arasında, Kılıçdaroğlu’na desteği bilinen belediye başkanlarının yönettiği belediyelerin meclis üyelerinin, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin yakın akrabaları yer alıyor.
Delege listesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer’in oğlu Oğulcan Dinçer, Ankara Milletvekili Deniz Demir’in amcası Metin Demir, Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin teyzesi Türkan Tan, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in kardeşi Ahmet Yeşil, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan’ın yeğeni Çağdaş Sarıarslan gibi isimler yer alıyor.
Listede yer alan diğer isimler ve bağlı oldukları kurumlar ise şöyle:
Çankaya Belediyesi
- Özlem Akkuzu
- Bülent Akyıldız
- Gökhan Ürün
- Rüştü Uzun
- Temel Ayaz
- Zafer Gür
- Uğur Canbolat
- Eylem Başak Demirci
- Tolga Turgut
- Yıldız Aytaç
- Turna Şahin
- Filiz Geygel
- Bülent Yücetürk
- Ziya Yiğit
Ankara Büyükşehir Belediyesi
- Seyit Nesimi Bulut
- Hüseyin Yıldırım
- Görkem Cevahir Yıldırım
- Barış Turgut
- Hava Şener
- Irmak Fırat
- Pınar Uzunpınargül
- Sevda Keskin Akman
- Melisa Yıldırım
- Kenan Yıldırım
- Fahri Yıldırım
- Hacı Behçet Akdulum
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