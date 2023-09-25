Kaos GL’nin ‘Nefrete karşı el ele’ videosu hedefte: Marmaray’dan suç duyurusu

Kaos GL’nin cinsel ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı hazırladığı reklam filmi hakkında Marmaray suç duyurusunda bulundu.

Kaos GL tarafından ‘Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!’ denerek paylaşılan reklam filmi bir Marmaray vagonunda geçiyor.

Filmde, el ele tutuşmuş iki genç kız kendilerine bakan bir adamın bakışlarından rahatsız olup ellerini çözüyor. Bunun üzerine vagondaki herkes aynı anda el ele tutuşuyor.

Video şöyle paylaşılmıştı: “29’uncu yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur…”

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🏳️‍⚧️🏳️‍🌈KAMU SPOTU: Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!



29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur… pic.twitter.com/uXvJjJDWRS — Kaos GL (@KaosGL) September 23, 2023

Film, yayınlanmasının ardından iktidara yakın bazı gazeteler ve kişiler tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da çekildiği gerekçesiyle hedef alındı.

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete filmi “Marmaray’da sapkın LGBT filmi! İzni kim verdi?” başlığıyla hedef gösterdi. Yeni Şafak muhabiri Ersin Çelik “LGBT’nin en güçlü silahı iletişim ve bu konuda çok başarılılar. Öyle kaçak göçek değil, trene resmen çekim platosu kurmuşlar. Bu filmi Marmaray’da nasıl çektiler acaba?” dedi.

Suç duyurusu

Bugün Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Marmaray tarafından yapılan açıklamada, film hakkında hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Marmaray, suç duyurusuna çekim izninde başvurudaki amaçtan sapılmasını gerekçe gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu kısa film 30 Kasım 2019 tarihinde mekan kullanma ücreti karşılığında park yerinde bekleyen boş bir tren setinde çekilmiştir. Söz konusu filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur.

*Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz. Günde yüz binlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir saygılarımızı sunarız.”