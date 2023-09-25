Yunanistan basınında Kasselakis yorumları: Sanki Eurovision’u kazandı

Yunanistan basını, Stefanos Kasselakis’in ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) yeni lideri seçilmesini değişim ve bölünmenin ayak sesleri olarak yorumladı.

Fotoğraf: Facebook / Sofia Camploni

Kasselakis, dün ikinci tur seçimler eski bakan Efi Ahçioğlu’na karşı kazanarak genel başkan olmuştu.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kasselakis, SYRIZA’yla 2021’de tanıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD’ye göç eden, finans ve ekonomi eğitimi alan Kasselakis bir süre yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışmış, ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

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Eşcinsel olduğunu da gizlemeyen 35 yaşındaki Kasselakis, rüzgarı arkasına alarak kısa sürede sağlam destek topladı.

Buna karşılık lideri olduğu partisi tarafından fazla liberal ve kentli bulunun genç siyasetçi, parti içi eleştirilerle karşı karşıya.

‘Sol için sayfa değişti’

Ana muhalefet partisindeki lider değişimi bugün Yunanistan’da gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Ta Nea gazetesi, ‘Sol için sayfa değişti’ ifadesini manşetine taşırken, Kasselakis’in “Ben fenomen değilim, saygı duyduğum ve değer verdiğim bir toplumun sesiyim. Asla ihanet etmeyeceğim” sözlerine yer verdi.

SYRIZA yanlısı Avgi gazetesi, manşetten verdiği haberinde, Kasselakis’in “Değişim getirecek büyük bir demokratik siyasi oluşum olalım. SYRIZA burada, burada olmaya devam edecek ve kazanacak” sözlerine dikkat çekti.

EFSYN gazetesi ise manşetinde “Umut endişeye dönüşmesin” ifadesini kullandı. SYRIZA için yeni bir dönemin başladığını belirten gazete, ‘partinin yarını için çok sayıda soru işareti olduğunu’ ifade etti.

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‘SYRIZA İki Parti’

Kasselakis’in siyaset tecrübesinin bulunmaması ve partide yeni olmasının, ‘SYRIZA’nın sol ideolojisine zarar vereceği ve parti içi bölünmeye sebep olabileceği’ yorumları da Yunanistan basınında yer aldı.

Eleftheros Tipos gazetesi ‘SYRIZA İki Parti‘ başlığıyla verdiği manşet haberinde, Kasselakis’in parti liderliğine seçilmesinin, parti içerisinde bölünmeye neden olabileceğini kaydetti. Kasselakis’in açıklamalarında siyasi konulardan bahsetmediğini belirten gazete, “Sanki Eurovision’u kazandı” yorumunu yaptı.

SYRIZA’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Stelyos Kuloğlu da OPEN TV’ye açıklamasında, siyasi geçmişi olmayan Kasselakis’in ana muhalefet lideri oluşu için “Bu, tüm dünyada Siyaset Bilimi fakültelerinde ders olarak anlatılmalıdır. İlk kez oldu ve bence bir daha olmaz. Bu oldu çünkü SYRIZA’da kriz ve ideolojide yozlaştırıcı bir eğilim vardı” dedi.

Kuloğlu, SYRIZA’nın ‘artık sol bir parti kabul edilemeyeceğini’ belirterek “SYRIZA rock grubundan hafif pop grubuna dönüştü” diye konuştu.

Çipras 2023 genel seçimlerindeki başarısızlık nedeniyle liderlikten çekilmişti

Çipras, 25 Haziran’daki genel seçimlerin ardından partinin değişime ihtiyaç duyduğunu söyleyerek parti başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.

Parti liderliğini 34 yaşında üstlenen Çipras, genel seçim sonuçlarının SYRIZA’ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etmişti.

SYRIZA’nın düşüşü

Temmuz 2019 genel seçiminde yüzde 31,53 oyla ana muhalefete yerleşen SYRIZA, her ne kadar ana muhalefetteki yerini korusa da oy oranında önemli düşüş kaydetmişti.

SYRIZA’nın, Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 20,07 olan oy oranı 25 Haziran’daki sonuçlarla yüzde 18’in altına düşmüştü.