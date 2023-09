70’i devirdiler ama hala dimdik ayaktalar

Birçok sanatçı için 70 yaştan sonrası emeklilik anlamına gelirken, bazıları enerjisini hiç kaybetmemiş gibi. Müzik sektörü, genç ve yenilere öncelik verse de usta isimlerin varlığı piyasanın sadece gençlerin alanı olmadığını kanıtlıyor.

70’i geçmesine rağmen hala aynı enerjiyle devam eden ABD ve Britanya’dan yedi isim…

Roger Waters

Fotoğraf: Arşiv

Britanyalı efsane grup Pink Floyd’un kurucularından 80 yaşındaki Roger Waters, konserlerine birçok ülkede devam ediyor. Kendine has çıkışlarıyla bilinen Waters, politikaya değinmekten de çekinmiyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline bakış açısı nedeniyle eleştirilen efsane sanatçı, Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Nudem Durak’ın serbest bırakılması için kampanya yürütüyor.

Paul McCartney

Fotoğraf: Arşiv

Modern müziğin temellerini atan efsaneler efsanesi Britanyalı grup The Beatles’ın kurucularından 81 yaşındaki Paul McCartney de yaşına rağmen sahneleri bırakmayanlardan. Aynı zamanda bir ressam da olan McCartney, yeni albüm ve konserlerle yeni jenerasyona da ilham oluyor.

Mick Jagger

Fotoğraf: Arşiv

Yine Britanya’nın efsanevi gruplarından The Rolling Stones’un ‘frontman’i 80 yaşındaki Mick Jagger, özverili çalışmalarıyla kariyerine devam ediyor. İş disipliniyle bilinen Jagger, hala devam eden şovları için adeta bir atlet gibi çalışıyor.

Bob Dylan

Fotoğraf: Arşiv

Birden fazla jenerasyona hitap eden 80 yaşındaki ABD’li müzisyen Bob Dylan, ‘yuvarlanan bir taş’ gibi kariyerine devam ediyor. Kariyerine bir Nobel ödülü ve sayısız albüm sığdıran Dylan, son olarak bu haziranda 40’ıncı uzunçalarını çıkartmıştı.

Bruce Springsteen

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

73 yaşındaki ABD’li müzisyen Bruce Springsteen, aralıksız turneleri ve yeni albümleri, filmleri ve sahne performanslarıyla hayran kitlesini her zamankinden daha güçlü tutuyor. Her ne kadar usta ismin hitlerini biliyor olsanız da, Springsteen otobiyografisi Born To Run’ın sesli kitabını anlatmak da dahil olmak üzere birçok sesli çalışmalar yapıyor.

Stevie Nicks

Fotoğraf: Twitter

ABD’li Fleetwood Mac grubunun üyesi Stevie Nicks, 75 yaşında olmasına rağmen hala büyüleyici sesiyle rock’n roll sahnesini sarsmaya devam ediyor. Galler mitolojisine ilgi duyan sanatçı, hala şarkı yayınlamaya ve konser vermeye devam ediyor.

Joe Walsh

Fotoğraf: joewalsh.com/

James Gang, Barnstorm ve Eagles’la bilinen ABD’li ünlü müzisyen Joe Walsh, 75 yaşında hız kesmeden kariyerine devam ediyor. Geçmişte madde bağımlılığıyla mücadele eden Walsh, konserlerine canlı ve enerjik performanslarıyla damga vuruyor.