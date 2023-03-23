Akşam Postası / 23 Mart 2023

Buldan: En demokrat adayı halkımız biliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyecekleri adayı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “En demokrat adayın hangisi olduğunu insanlarımız, halkımız biliyor” dedi.
Ağıralioğlu muhalefeti hedef almadan önce Akşener’e haber vermiş
Dün TBMM’de millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasından önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bilgi vermiş.
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Merkez Bankası, faiz oranını değişikliğe gitmeyerek yüzde 8,5’te sabit bıraktı.
Hangi partiye kaç kişi adaylık için başvurdu?
Cumhurbaşkanlığı ve parlamento genel seçimlerine 52 gün kala siyasi partilerin çoğunda milletvekilli aday adaylığı için başvurular tamamlandı.
HDP aday listelerinde de riske girmeyecek
HDP kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs’taki seçimler öncesi ‘riske girmemek için’ birçok ismi aday göstermeyecek. Davada partinin 451 üyesi ve vekili hakkında siyasi yasak isteniyor.
Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu’yla yürümek için milletvekili adayı olmadı
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, milletvekili aday adayı olmayacağını duyurdu.
Sinan Oğan imza toplayamayınca Ümit Özdağ konuyu Suriyelilere getirdi
Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, henüz 100 bin imzayı toplayamadı. İmza atmak isteyenlerin yol parası ödemesi gerektiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyu Suriyelilere getirdi.
Memleket Partisi kurucusu CHP’den aday adayı
Memleket Partisi’nin kurucularından Evren Alankuş, CHP’den milletvekili adaylığına soyundu. Alankuş, Memleket Partisi’nden 2021 eylülünde istifa etmişti.
Mehmet Şimşek işi olmayınca Nebati hemen topa girdi
AKP’nin eski maliye bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide eskiye dönmek istediği iddia edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebini reddedince şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni uzunca hatırlattı.
Merkez Bankası rezervine Suudi dopingi
Merkez Bankası’nın (MB)döviz rezervleri Suudi Arabistan’ın depo hesabı ve altındaki değerlemenin ardından geçen hafta sert şekilde yükseldi.
Cumhur ittifakının küçük ortağı Destici: HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz
Cumhur ittifakının ‘küçük ortağı’ Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz” dedi.
Kahramanmaraş’ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta saat 12:19’da 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.