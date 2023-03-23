‘Beşli çete’ operasyonu CHP’li Erdoğan Toprak’ı hedef almış

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemek isteyen iktidara yakın sermaye gruplarının, Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayı Erdoğan Toprak’ı ‘beşli çete’ iddialarıyla hedef aldığı belirtildi.

Erdoğan Toprak ve Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı yolunda ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı sermaye gruplarının kendisine engel olmak istediği uzun süredir konuşuluyor.

Diken, sermaye gruplarının Kılıçdaroğlu’ndan randevu koparmaya çalıştığını haziranda gündeme getirmişti. Haberimiz CHP lideri tarafından doğrulanmış ve randevu verilmeyeceği duyurulmuştu.

Bu sermaye grupları daha sonra bazı tarafsız gazetecilere “Kılıçdaroğlu’nun kurmayları bizimle görüştü” diye bir iddia iletmişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu 9 Eylül’de bunu reddederek sert tepki göstermişti.

Erdoğan Toprak

CHP kaynakları, sermaye gruplarının Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemek için‘beşli çete’ iddialarıyla ‘devre dışı’ bırakmak istediği ismin Erdoğan Toprak olduğunu söyledi. Toprak bugün itibariye CHP’nin parti meclisi üyeliğinin yanında Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanlığı görevini yürütüyor.

Toprak, uzun süredir Kılıçdaroğlu’nun toplumun farklı gruplarıyla bir araya gelmesini koordine ediyor. Diken’in edindiği bilgilere göre bazı sermaye grupları Kılıçdaroğlu’yla görüşemeyince Toprak’ın ‘yıpratılmasını’ planladı. Bunun için ağustosun son günlerinde aralarında muhalif gazetecilerin de bulunduğu bazı isimlere, yine bazı gazeteciler üzerinden “Toprak beşli çeteyle görüştü” iddiası iletildi.

O tarihte Giresun’da

Bu gazeteciler iddiaların kaynağını sorgulayınca, iddiaya konu olan ‘görüşme’ tarihinde Toprak’ın Kılıçdaroğlu’na Giresun gezisinde eşlik ettiğini öğrendi. Gazetecilerin CHP’li kaynaklarına ulaşmasıyla iddiaları öğrenen Kılıçdaroğlu da 9 Eylül’de attığı tweetlerle bunlara sert tepki göstererek, yakın kurmayının arkasında durdu.

Kılıçdaroğlu, “Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim” demişti.

CHP’lilere göre aynı grubun hedefinde Kılıçdaroğlu’nun basın kurmayları da yer alıyor.