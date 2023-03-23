Hangi partiye kaç kişi adaylık için başvurdu?

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento genel seçimlerine 52 gün kala siyasi partilerin çoğunda milletvekilli aday adaylığı için başvurular tamamlandı.

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Habertürk’ten Çimen Çetin’in aktardığına göre AKP’de başvurular dün bitti ve 6 bine ulaştı.

CHP’de daha öce 20 Mart olarak duyurulan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart’ta sona erdi. Başvurular 4 binin üzerinde.

HDP henüz yeterli veri olmadığı için sayıyı açıklamadı.

İYİ Parti’deyse başvurular halen devam ediyor. 24 Mart’ta sona erecek süreçte şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

MHP’deyse başvuranların sayısı 4 bin 693’e ulaştı. Şu ana kadar gerekli şartları yerine getiren 1894 kişinin başvurularının kabul edildiği açıklandı.