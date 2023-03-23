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Cumhur ittifakının küçük ortağı Destici: HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz

Cumhur ittifakının ‘küçük ortağı’ Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletmek isteyen AKP’nin görüştüğü partiler arasında ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı niteliğindeki HÜDA-PAR da yer alıyor. İttifak görüşmelerinin ‘olumlu’ gittiği ve birlikteliğin sağlanacağına dair bilgiler AKP kulislerinde konuşuluyor. 


HÜDA-PAR, 10 gün önce aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan cumhur ittifakının bir diğer ortağı BBP’nin lideri Destici, bugün NTV’ye HÜDA PAR’ın vaatlerini ‘doğru bulmadıklarını’ söyledi.

Dün NTV ortak yayınına katılan Erdoğan, “HÜDA-PAR ‘Bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz’ diyor, tamamen yerli ve milli yapı” demişti.

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan radikal İslamcı Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı. 

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp  işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.

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