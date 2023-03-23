Kahramanmaraş’ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 12:19’da 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre saat 12:19’da merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 5,3 artçı büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş’ta saat 8:45’te merkez üssü Onikişubat ilçesinde de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölgede an itibarıyla olumsuz durumun bulunmadığını kaydetti:
“Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.”