Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 8:45’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre depremin merkez üssü Onikişubat ilçesi.
Deprem, 6,94 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ta saat 8:45’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre depremin merkez üssü Onikişubat ilçesi.
Deprem, 6,94 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Batman’da çıkarılan ham petrolü Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki terminale taşıyan boru hattında oluşan sızıntı nedeniyle petrol akışı durduruldu.
AKP ’lilerin, İYİ Parti’ye katılan futbolcu Gökhan Zan ’ı partilerinden aday göstermek için yoğun çaba harcadığı ancak sonuç alamadığı öne sürüldü.
Kahramanmaraş’ta saat 8:45’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Eski AKP milletvekili Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Dışişleri bakanlığı dış politika danışma kurulu üyeliği görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla alındı. Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre Kavakcı, 12 Ağustos 2022 tarihinden beri yürüttüğü kurul üyeliği görevinden alındı. Kavakcı’yla beraber Süleyman Gökçe de görevden alındı. Kavakcı, 2017-2022 yılları arasında Kuala Lumpur büyükelçisiydi. […]
TikTok içerik üreticileri, uygulamanın yasaklanma ihtimali karşı ABD’de protesto düzenledi.
Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Tolga Demirbaş’ı, MHP’li vekil Kılavuz’un da bulunduğu evden gözaltına alan polislerin tuttuğu tutanak ‘kayboldu’. Bu nedenle savcılar dosyaya Kılavuz’u dahil edemedi.