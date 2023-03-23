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Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 8:45’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre depremin merkez üssü Onikişubat ilçesi.


Deprem, 6,94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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