Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Eski AKP milletvekili Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Dışişleri bakanlığı dış politika danışma kurulu üyeliği görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla alındı. Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre Kavakcı, 12 Ağustos 2022 tarihinden beri yürüttüğü kurul üyeliği görevinden alındı. Kavakcı’yla beraber Süleyman Gökçe de görevden alındı. Kavakcı, 2017-2022 yılları arasında Kuala Lumpur büyükelçisiydi. […]