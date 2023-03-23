Ağıralioğlu muhalefeti hedef almadan önce Akşener’e haber vermiş

Dün TBMM’de millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasından önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bilgi vermiş.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu. (AA)

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan HDP’yi de sert sözlerle hedef almıştı. İYİ Partili vekil, hem “HDP’nin içinde olduğu bir denklemede olmayız”, hem de “Oyunuza talibiz ama sizi muhatap almıyoruz” demişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tepkileri üzerine çeken Ağıralioğlu’nun Akşener’in bilgisi dahilinde konuştuğuunu yazdı.

Teşkilatın sesi

Yazısını İYİ Partililere dayandıran Alçı, “Öğrendiğime göre Yavuz bey sokağın ve parti teşkilatlarının sesini yansıttığını düşünüyor. Parti teşkilatlarının çoğu değil tamamının kendisi ile birebir aynı düşüncede olduğu inancında” diye ekledi.

Akşener’den izin

Akşener’in içerikten haberdar olmayabileceğini yazan Alçı şöyle devam etti: “Konuşmasını yapmadan önce genel başkanı sayın Akşener’e haber vermiş. İçeriği paylaştığını zannetmiyorum ancak ne minvalde konuşacağını tahmin etmek çok güç değil. Fakat Meral hanımın bilgisinin olması onayının olduğu anlamına gelmiyor. Parti içinde ifade özgürlüğüne çok önem veren bir lider Akşener. Hatta İYİ Partililer hep ‘Bizde izin alınmaz, herkes özgürce konuşur, genel başkan konuşmaktan çok dinlemeyi tercih eder’ diyorlar. Kısacası Yavuz Ağıralioğlu sayın Akşener’e bilgi vererek çıkmış kürsüye.”

İhraç edilir mi

Ağıralioğlu’nun partide kalmak istediğini de kaydederek şunları ekledi: “Partisinde kalmak istiyor. Ancak İYİ Parti ne yapar? İhraç etmek için düğmeye basar mı? Ya da istifasını ister mi? Parti kaynaklarına sorduğumda istifa talebi yönünde bir hava görmedim. İstifasının istenmesi başka tartışmaları beraberinde getirecektir deniyor nitekim kabul edelim maalesef Yavuz Bey’in söylediklerinin parti teşkilatlarında hakikaten de bir karşılığı var.”