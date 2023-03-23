HDP aday listelerinde de riske girmeyecek

HDP kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs’taki seçimler öncesi ‘riske girmemek için’ birçok ismi aday göstermeyecek. Davada partinin 451 üyesi ve vekili hakkında siyasi yasak isteniyor.

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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Dava kapsamında 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partinin kapatılma ihtimaline karşı Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceklerini duyurmuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya partinin bu kapsamda bir tedbir daha aldığını yazdı.

Sadece 10 kişi aday gösterilecek

Bir diğer kararsa aday gösterilecek isimlere dair.

Son olarak AYM, kapatma davasında HDP’nin sözlü savunmayı seçim sonrasını bırakma talebini reddetmişti. Yani AYM, HDP’nin savunmasını 11 Nisan’da alacak.

Seçim takvimine göreyse partiler en geç 9 Nisan’a kadar teslim etmek zorunda. Listede herhangi bir nedenle boşalma olması halinde 19 Nisan’a kadar eksikliklerin tamamlanması gerekiyor.

AYM’nin seçim öncesi karar alması halinde aday gösterilenlerin listeden düşme ve yerlerinin boşalması riski bulunuyor.

Bu sebeple risk almamak adına HDP, 451 kişiden sadece 10’unu Yeşil Sol Parti’de listeye koyacak.

‘Parti adıyla bütünleşik isimler’

Vekilliğin iki dönemle sınırlandırıldığı HDP’de birçok ismin tekrar aday gösterilmeyeceği biliniyordu fakat bu karar daha kapsamlı bir ‘zorunlu’ değişikliğe işaret ediyor.

Sarıkaya, HDP’lilerin 10 kişinin ismini vermediğini belirterek “Ancak eş başkanlar Sancar ve Buldan ile Meclis grup ve yönetimde bulunanlarla, partiyle adı bütünleşik bazı isimlerin olabileceğine de vurgu yapıldı” diye yazdı.