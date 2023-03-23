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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Merkez Bankası, faiz oranını değişikliğe gitmeyerek yüzde 8,5’te sabit bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası yüksek enflasyona rağmen giriştiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü kasımda tamamlamış, aralık ve ocaktaki toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9’da sabit tutmuştu.


Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesi beklentisi ortaya çıkmıştı.

MB, şubatta faizi 50 baz puan daha indirerek yüzde 8,5’e çekmişti.

Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

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