Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası (MB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 50 puanlık indirim kararı alarak politika faizini yüzde 8,5’e çekti.
Merkez Bankası yüksek enflasyona rağmen giriştiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü kasımda tamamlamış, aralık ve ocaktaki toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9’da sabit tutmuştu.
Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesi beklentisi ortaya çıkmıştı.
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