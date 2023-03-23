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Buldan: En demokrat adayı halkımız biliyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyecekleri adayı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “En demokrat adayın hangisi olduğunu insanlarımız, halkımız biliyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Buldan, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında “14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyeceksiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:


“Bir isim açıklamadık ancak biz Türkiye’de bir değişim ve dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye’de özgürlüklerin ve adaletin, hukukun kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günlerde muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. En demokrat adayın hangisi olduğunu insanlarımız, halkımız biliyor.”

Ne olmuştu?

HDP eş genel başkanları 7 Ocak’ta seçime kendi adayıyla gireceğini duyurmuş, altılı masanın adayıyla müzakereyi reddetmeyeceklerini açıklamıştı.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, parti kapatmaları ve yerel yönetimlere kayyım uygulamalarını doğru bulmadıklarını söylemişti. Görüşmede üç lider, Kürt sorunu başta olmak üzere tüm sorunların çözümünün TBMM’de olduğunu vurgulamıştı.

22 Mart’ta basın toplantısı düzenleyen emek ve özgürlük ittifakı, aday çıkarmayacağını deklare etmişti. Kararı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan duyurmuştu.

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