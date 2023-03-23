Memleket Partisi kurucusu CHP’den aday adayı

Memleket Partisi’nin kurucularından Evren Alankuş, CHP’den milletvekili adaylığına soyundu. Alankuş, Memleket Partisi’nden 2021 eylülünde istifa etmişti.

Evren Alankuş CHP’den aday adayı oldu. (Twitter)

Aday adaylığını duyuran Alankuş’un Twitter’daki mesajı şöyle:

*Türk cumhuriyet tarihinin başına gelmiş geçmiş en büyük kötülük olan AKP iktidarına karşı mücadele etmek için yeniden ata ocağıma geri dönerek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundum.

*Cumhuriyetin bütün değerlerini yerle bir etmeye çalışan, 20 yıl boyunca devletimizin tüm liyakat sistemini altına dinamit koyan, sosyal devlet olgusundan çıkarıp aile akraba eş dost şirketi olarak devleti kendi aygıtı haline getiren AKP’nin, 20 yıllık talanına dur demek için ata ocağımdayım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak mücadeleye katkı sunacağım.