Merkez Bankası rezervine Suudi dopingi

Merkez Bankası’nın (MB)döviz rezervleri Suudi Arabistan’ın depo hesabı ve altındaki değerlemenin ardından geçen hafta sert şekilde yükseldi.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Merkez Bankası brüt rezervleri 17 Mart haftasında 120 milyar dolardan 126,9 milyar dolara yükseldi.

Net rezervler 18,7 milyar dolardan 20 milyara, swap hariç net rezerv eksi 44,3 milyar dolardan eksi 40,2 milyar dolara geldi.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta pazartesi itibariyle Merkez Bankası hesaplarına girmişti. Bu kalem brüt rezervlerdeki artışın ana bileşeni oldu.

Bunun yanında altında bankacılık krizi nedeniyle görülen prim de rezervlere olumlu yansıdı. Geçen hafta altın yüzde 6’ya yakın yükselmişti.

Merkez Bankası verilerine göre yurttaşların döviz mevduatı geçen hafta 1,1 milyar dolar düşüşle 186,4 milyar dolar oldu.