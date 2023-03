Erdoğan: Deprem evlerimizi yıktı ama başarma irademizi elimizden alamayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem evleri yıksa da başarma iradelerini ellerinden alamayacağını söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 17 bin 902 konutun temel atma törenine katıldı. Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybını yaşayan illerimiz arasında Kahramanmaraş yer alıyor. Bölge genelinde yaklaşık 307 bin bina ile 893 bin bağımsız bölümün hasar görmesine sebep olan felaket 50 binin üzerinde can kaybına sebep olmuştur. Sadece Kahramanmaraş’ta can kaybı 12 bin 307’yi buldu.

*Biz bu topraklarda bin yıldır tabii ve beşeri ne facialar yaşadık. Kimi zaman depremler gibi doğal felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden terör eylemlerine kadar ne felaketlerle karşılaştık. Hiçbir zaman geri durmadık, hiçbir zaman yılmadık.

*Bu felaket, başarma irademizi, ‘Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak.

*Depremin 45’inci gününde, arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, enkaz kaldırma işlerinde büyük yol kat etmiş durumdayız.

*Dünyada, Türkiye’den başka böylesine büyük alanda büyük yıkıma yol açmış bir felaket karşısında bu kadar hızlı toparlanacak başka ülke yoktur.

*319 bin konut ve köy evi, toplamda da 650 bin konutu yapacağız. Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşası ile ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptık.