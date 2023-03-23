Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu’yla yürümek için milletvekili adayı olmadı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, milletvekili aday adayı olmayacağını duyurdu.

Engin Özkoç. (AA)

Özkoç, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde onunla beraber yürüyeceğini yazdı.

Özkoç şu mesajı paylaştı: “13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’yla yasamada beraber uzun bir yol yürüdük. Yürütmede de birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu sebeple milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadım ancak CHP çatısı altında aktif siyasete devam edeceğim. Demokratik, güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Geliyor gelmekte olan…”

13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’yla yasamada beraber uzun bir yol yürüdük. Yürütmede de birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu sebeple milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadım ancak CHP çatısı altında aktif siyasete devam edeceğim. Demokratik, güçlü Türkiye’yi hep… pic.twitter.com/H4YD06skRA — Engin Özkoç (@enginozkoc) March 23, 2023

Diken’e konuşan Özkoç, “Yasama beraber yol alıyoruz sayın genel başkanımızla. Kendisi bir yola çıktı ve o yolda da yanında duracağım” dedi.

Diken’in “Seçimin kazanılmasından sonra bir görev edinmek için mi ayrıldınız” sorusunu da yanıt veren Özkoç, “Cumhurbaşkanlığını kazanırsak kararımızı veririz, yine beraber yol yürürüz” dedi.