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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘Camide bira içtiler’ iddiasını yalanlayan müezzin CHP’den aday adayı

ALTAN SANCAR

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@altansancarr

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Camide bira içtiler” açıklamasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

Fotoğraf: CHP

Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde bira içildiğini iddia etmişti. O dönem caminin müezzini olan Yıldırım ise “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek Erdoğan’ı yalanlamıştı.


Yıldırım, daha sonra İstanbul Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyünde tayin edilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın atamasına itiraz edip dava açmıştı ve Karaköy’deki Arap Camii’nin müezzini olarak görev yapmaya başlamıştı.

Kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören Yıldırım, uzun süre böbrek nakli beklemiş ve 2022 yılında nakil gerçekleşmişti.

Yıldırım’ı hastalığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu sık sık Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

Öyle ki naklin gerçekleştiğini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel duyurmuştu.

Yıldırım, 14 Mayıs seçimleri için CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

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