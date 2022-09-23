Akşam Postası / 23 Eylül 2022

Avrupa Konseyi’nden Kavala dosyasında Türkiye’yle ‘temasları yoğunlaştırma’ kararı

Avrupa Konseyi, Osman Kavala dosyasında yaptırım adımından uzak durarak, Türkiye’yle ‘siyasi diyaloğu’ öne çıkaran bir yol haritası hazırladı.

Kılıçdaroğlu, ‘borsa manipülasyonu’nda rakam verdi: İsim isim biliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün itibariyle yatırımcıların piyasada ‘buharlaşan’ parasının 5,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

Reuters: Kamu bankaları Mir’den vazgeçmiyor; ABD’yi iknaya çalışacaklar

ABD, Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almıştı. Bunun üzerine iki özel banka Mir sisteminden çıkarken kamu bankaları henüz bir adım atmamıştı. Kamu bankalarının Rusya’nın Mir ödeme sistemini kullanmaya devam etmesi ama Batı’ya karşı daha şeffaf olmaları ve sistemin Moskova’ya yönelik yaptırımlarını delmek için kullanılmadığı konusunda güvence sağlaması bekleniyor.

TL’deki değer kaybı turizmi ‘destekledi’: Yabancı ziyaretçi sayısı iki katına çıktı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 108,5 artışla 29,3 milyona ulaştı.

Ekonomist Ağaoğlu, MB’nin kararını yorumladı: Bizi ‘müthiş’ deneyle anacaklar

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası enflasyonla arada oluşan 69 puanlık farkla ilgili ”Dünya ekonomi literatürüne müthiş bir deney hediye ediyoruz şu anda” dedi.

Tüketici ve konut kredisinde yeni düzenleme: Sigortasız plan da teklif edilecek

Tüketici kredisi sözleşmeleriyle konut finansmanı sözleşmeleri, sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak karşılaştırmalı ödeme planıyla teklif edilebilecek. Uygulama 1 Ocak 2023’te başlayacak.

Aile bakanı, ‘hükümetin değerlerini’ anlattı: Eşcinselliği normalleştiremeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hükümetin değerleri olduğunu ve bu doğrultuda eşcinselliği normalleştiremeyeceğini söylerken, nefret söylemine ‘karşı’ olduğunu belirtti.

Bakan Yanık, ‘tam anlaşılmadığını’ düşündü, LGBTİ+ karşıtı yürüyüşe dair görüşünü bir daha anlattı

Bitcoin tutkunu ünlü yatırımcı: Altınla eşitlenirse 10 yılda 500 bin doları geçer

ABD merkezli mobil yazılım şirketi MicroStrategy yöneticisi Michael Saylor, Bitcoin’in 2026’da 68 bin 990 dolarlık rekor seviyesine geri dönebileceği söyledi. Saylor, Bitcoin’in altının piyasa değeriyle eşitlenmesi durumundaysa 500 bin doları geçeceği belirtti.

Demirtaş ve Mızraklı, İran’daki protestolara destek için saçını kazıttı

İran’da ahlak polisinin gözaltısı sırasında Mehsa Emini’nin hayatını kaybetmesinden sonra başlayan gösteriler devam ediyor. HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve hücre arkadaşı Diyarbakır’ın görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı, İran’daki protestolara destek vermek için saçını kazıttı.

Eczacılar 16 Ekim’de meydanlarda: Artık eylem zamanı

Türk Eczacılar Birliği (TEB), ekonomik tehdit altında olduklarını, en temel giderlerini bile karşılayamadıklarını ve ecza depolarına borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarını belirterek 16 Ekim’de Türkiye genelinde eylem yapacaklarını açıkladı.

Ticari kredi komisyonlarına sınırlama

Merkez Bankası, ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti.

Ormanlara ve milli parklara ‘tesis’ yapılmasının önü açıldı

Orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazlarıyla tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ‘lüks çadır’ tesislerine 20 yılı geçmemek üzere kiralanabilecek.

Prof. Avcı kimya mühendisliğinde ‘dünyanın en seçkin 20 bilim kadını’ listesine girdi

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, kısa adı ‘ChERD’ olan Chemical Engineering Research and Design (Kimya Mühendisliği Araştırma ve Tasarım) dergisinin bu yıl ilan ettiği ‘dünyanın en seçkin 20 bilim kadını’ listesinde yer aldı.

80 edebiyatçı ’emek ve özgürlük ittifakı’nın kuruluşunu kutladı: Yaktığınız umut ışığını selamlıyoruz

Aralarında aydın, yazar ve şairin bulunduğu 80 edebiyatçı ’emek ve özgürlük ittifakı’na ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, “Önümüzdeki uzun yol, açık ve aydınlık olsun” diyerek ittifakın kuruluşunu kutladı.