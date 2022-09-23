Eczacılar 16 Ekim’de meydanlarda: Artık eylem zamanı

Türk Eczacılar Birliği (TEB), ekonomik tehdit altında olduklarını, en temel giderlerini bile karşılayamadıklarını ve ecza depolarına borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarını belirterek 16 Ekim’de Türkiye genelinde eylem yapacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: TEB

TEB Başkanı Arman Üney ve Türkiye genelindeki 54 eczacı odası başkanları TEB Genel Merkezi önünde eylem kararına ilişkin açıklama yaptı.

‘Mesleğimize yapılan haksızlıklara dur diyoruz’

Açıklamada mitingin gerekçesi ve hedefleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Eczacıların ve eczanelerin yaygınlığını, kolay erişilebilirliğini, yetkinliklerinden doğan güçlerini pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi daha sağlıklı bir toplum için yeniden yapılandıralım istedik. Sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini arttıracak projelerimizi defalarca sağlık otoritelerine sunduk. Ama maalesef hep görmezden gelindi. Bizler, kronik hastalık takibi, aşılama hizmetleri gibi pek çok hizmet ile sağlık sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak bir modelin başlatılmasını ve eczacılara bu hizmetlerin karşılığında meslek hakkının verilmesini istiyoruz.”

”Artık eylem zamanı” denen açıklamada eczacıların hak mücadelesi içerisinde olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, 16 Ekim Pazar günü tüm meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte, beyaz önlüklerimizle büyük eczacı mitinginde olacağız. Artık hastalarımız için, geleceğe onurlu bir meslek bırakmak için ayaktayız. Artık sesimizi duymazdan gelenlere bütün meslektaşlarımızla birlikte tek yürek seslenmek için meydanlardayız. Şimdi zaman, hak arama zamanı. Şimdi zaman sesimizi duymayanlara duyurma zamanı. Şimdi zaman tüm yaşanan haksızlıklara ‘Dur’ deme zamanı. İlaç yokluklarına, ilaç fiyat farklarına, kontrolsüz açılan fakültelere, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına, eczacıların yok sayılmasına, eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine hep birlikte dur diyeceğiz.”