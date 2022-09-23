Ekonomist Ağaoğlu, MB’nin kararını yorumladı: Bizi ‘müthiş’ deneyle anacaklar

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası enflasyonla arada oluşan 69 puanlık farkla ilgili ”Dünya ekonomi literatürüne müthiş bir deney hediye ediyoruz şu anda” dedi.

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Dünkü toplantıda Merkez Bankası (MB), politika faizini yüzde 12’ye indirdi. Kararın ardından dolar/TL 18,40’ın üstünü gördü.

Kararla birlikte enflasyonla faiz arasındaki makas 68,2 puanla rekor seviyeye çıktı. MB’nin aksine diğer ülkelerin merkez bankaları enflasyonu durdurabilmek için sıkılaşma politikalarına giderek faiz artırıyor.

Dünya gazetesinin YouTube kanalında Hakan Güldağ’la birlikte gelişmeleri yorumlayan ekonomist Ağaoğlu, MB’nin kararı ve enflasyonla arasındaki farkla ilgili ”Hakikaten bu kadar eksi anlamlı bir seviye değil. Dünya ekonomi literatürüne müthiş bir deney hediye ediyoruz şu anda. Literatür bizi bu deneyle anacaktır. Başarılı olursak ekonomi Nobel’i verirler herhalde bize ama başarılı olmazsak da neyin nasıl yapılmaması gerektiğiyle ilgili de önemli bir bölüm ayrılacaktır bize diye düşünüyorum” dedi.

”Faizi indirdiğiniz zaman parasal kolaylık veya krediye erişim imkanı sağlıyor musunuz, artırıyor musun?” diye soran Ağaoğlu, bunun yanıtının olumsuz olduğunu belirterek şunları söyledi: ”O zaman indirdiğiniz faiz iş görmüyorsa bu faiz neden orada duruyor. Getirilmiş olan düzenlemeler nedeniyle bono faizleri 10,5 – 11,5 bandına hızlı sert şekilde düşen bono faizlerine benzer bir durum. Bankalar Merkez’den aldıkları ucuz paraya karşılık Hazine’ye kredi verecekler. Çok anlamlı mı? Hiçbir işe yaramıyor yani onun yerine ayrı bir Hazine faiz oranını belirlesin, Merkez Bankası doğrudan Hazine’ye verir. Bu 1990’lardan önceki dönemde hatta 2001 krizine yol açan konudur, onlardan bir tanesidir. Doğrudan Merkez Bankası, Hazine’ye avans versin. Onlar aralarında halletsinler bizi de karıştırmasınlar falan demek geçiyor içimden ama neyse onun dışında bir işe yarayan bir faiz indirimi değil.”