Aile bakanı, ‘hükümetin değerlerini’ anlattı: Eşcinselliği normalleştiremeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hükümetin değerleri olduğunu ve bu doğrultuda eşcinselliği normalleştiremeyeceğini söylerken, nefret söylemine ‘karşı’ olduğunu belirtti.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat LGBTİ+ birey olmanın normal olduğunu söylediği bir yazı kaleme aldı. Fırat, herkesin protesto hakkının olduğunu ama Saraçhane’deki LGBTİ+ karşıtı nefret yürüyüşündeki dili tasvip etmediğini belirtti.

Fırat, düşüncelerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’la paylaştığını ve Yanık’ın da düşüncelerini paylaştığını yazdı.

Fırat’ın aktardığına göre, Yanık, hükümetin belli başlı değerleri olduğunu ve bu kapsamda eşcinselliği normalleştiremeyeceğini veya normal göremeyeceklerini söyledi. Bakan, her grubun protesto hakkı olduğunu dile getirirken nefret söylemine karşı olduğunu söyledi. Yanık, nefret söylemini yanlış bulduğunu belirtirken, Saraçhane’deki yürüyüşle ilgili doğrudan bir şey demedi.

Yanık, ayrıca “Devletin ve hükümetin, her vatandaşın temel insan haklarını korumak ve teslim etmek yükümlülüğü bulunuyor” dedi.

‘İstanbul Sözleşmesi’ne dönme ihtimali yok’

Yanık, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘yanlış’ yorumlandığını savunarak “Bir tarafta İstanbul Sözleşmesi olmazsa yıkılacağız diyenler var, öbür tarafta İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak aile, nesil kurtuldu diyenler… İkisi de doğru değil” dedi.

Yanık, “Sözleşmeye geri dönme ihtimali yok” dedi.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Erdoğan’ın Şubat 2020’de, “Yeniden gözden geçireceğiz” demesiyle başlayan süreç, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesiyle tamamlanmış, bu süre zarfında kimi iktidar temsilcileri ve iktidara yakın bazı vakıf ve dernekler, sözleşmenin ‘Türk aile yapısına aykırılıklar taşıdığını, eşcinsel birlikteliklere kapı araladığını’ savunmuştu.

Nefret yürüyüşü

Geçtiğimiz pazar, RTÜK’ün de kamu spotu olarak yayınladığı ‘Büyük Aile Buluşması’ adı altında LGBTİ+’ları hedef alan miting, ‘Valiliğin onayıyla’ ve ‘polis güvenliğinde’ Saraçhane Parkı’nda düzenlendi.

Yürüyüşü, Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu düzenledi. LGBTİ+’ların güvenliğini tehdit eden yürüyüşe birçok İslamcı ve muhafazakar kuruluş katıldı. Cemaatler ve tarikatlar da destek verdi.

Mitingde katılımcılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere bir metin imzaladı. Metinde, LGBTİ+’nın suç sayılması ve faaliyetlerinin engellenmesi gibi talepler yer alıyordu.