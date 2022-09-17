LGBTİ+ karşıtı yürüyüş: Ana muhalefete ‘sessiz kaldınız’ tepkisi

Reklamı RTÜK’ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) internet sitesinde kamu spotu olarak yer alan ve LGBTİ+’ları hedef alıp tehdit eden yürüyüşe bir gün kaldı. Sosyal medyada birçok LGBTİ+ birey, ana muhalefet partilerinin kendilerini yalnız bıraktığını söyleyerek tepki gösterdi.
RTÜK, sitesinde, ‘Büyük Aile Buluşması’ adlı LGBTİ+ karşıtı bir yürüyüşünün kamu spotu adı altında tavsiye edildiğini ilan etmişti.
Yürüyüşü, Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu düzenliyor. LGBTİ+’ların güvenliğini tehdit eden yürüyüşe birçok İslamcı ve muhafazakar kuruluş katılırken cemaatler ve tarikatlar da destek veriyor.
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), mitingin iptali için valiliğe ve kaymakamlığa başvurdu. Dilekçede, mitingin kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtilmişti.
SPoD’un açıklamasında muhalefet partilerinden destek talep edilmişti. İstanbul Onur Komitesi’nin açıklamasında da İstanbul Valiliği’ne seslenilerek yürüyüşün iptal edilmesi istendi.
Valilikler her yıl düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne yasak koyarken polis çoğu zaman LGBTİ+’ları döverek gözaltına alıyor.
Ana muhalefet partileri yarınki yürüyüşe sessiz kalırken TİP, EMEP ve kuruluşu İçişleri Bakanlığı’nca engellenen Yeşiller Partisi’nden yürüyüşü kınayan açıklamalar geldi. HDP’li bazı vekiller ve CHP’li Gökçe Gökçen de yürüyüşü protesto etti.
Bunun yanında birçok LGBTİ+ hedef gösterme ve tehditler karşısında yalnız bırakıldıklarını söyleyerek muhalefete tepki gösterdi.