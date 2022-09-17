LGBTİ+ karşıtı yürüyüş: Ana muhalefete ‘sessiz kaldınız’ tepkisi

Reklamı RTÜK’ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) internet sitesinde kamu spotu olarak yer alan ve LGBTİ+’ları hedef alıp tehdit eden yürüyüşe bir gün kaldı. Sosyal medyada birçok LGBTİ+ birey, ana muhalefet partilerinin kendilerini yalnız bıraktığını söyleyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: Arşiv

RTÜK, sitesinde, ‘Büyük Aile Buluşması’ adlı LGBTİ+ karşıtı bir yürüyüşünün kamu spotu adı altında tavsiye edildiğini ilan etmişti.

Yürüyüşü, Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu düzenliyor. LGBTİ+’ların güvenliğini tehdit eden yürüyüşe birçok İslamcı ve muhafazakar kuruluş katılırken cemaatler ve tarikatlar da destek veriyor.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), mitingin iptali için valiliğe ve kaymakamlığa başvurdu. Dilekçede, mitingin kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

SPoD’un açıklamasında muhalefet partilerinden destek talep edilmişti. İstanbul Onur Komitesi’nin açıklamasında da İstanbul Valiliği’ne seslenilerek yürüyüşün iptal edilmesi istendi.

Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+'larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz. İlgili yürüyüşe dair İstanbul Valiliği'ne gerekli başvurumuzu yapacağız. pic.twitter.com/elIFOJ99re — SPoD (@spodlgbti) September 15, 2022

Valilikler her yıl düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne yasak koyarken polis çoğu zaman LGBTİ+’ları döverek gözaltına alıyor.

Ana muhalefet partileri yarınki yürüyüşe sessiz kalırken TİP, EMEP ve kuruluşu İçişleri Bakanlığı’nca engellenen Yeşiller Partisi’nden yürüyüşü kınayan açıklamalar geldi. HDP’li bazı vekiller ve CHP’li Gökçe Gökçen de yürüyüşü protesto etti.

Bunun yanında birçok LGBTİ+ hedef gösterme ve tehditler karşısında yalnız bırakıldıklarını söyleyerek muhalefete tepki gösterdi.

Bir tane CHP’li, DEVA’lı veya İYİ Partili bir siyasetçi yok mu LGBTİ+ karşıtı yürüyüşü kınayabilecek?



Siyaset biraz cesaret işi ama örgütlenen nefretin karşısında durmak cesaret isteyen bir şey değil. Yurttaşlık görevimiz. — Marsel Tuğkan Gündoğdu (@nectug) September 17, 2022

Alenen uygulanan bu nefret suçunu görmezden gelmek bize vurulan değneğin ucundan tutmaktır. Bugün devletin bu açık saldırısına karşı bizi yalnız bırakanlar unutmasın, gün gelecek o değnek size çevrilecek. O gün kimlerin bizi yalnız bırakarak bu suça ortak olduğunu unutmayacağız. https://t.co/vOV1K3yYgO — ilay the magnificent Ⓥ (@itperest) September 17, 2022

Şu süreçte bizleri, LGBTİ+'ları yalnız bırakan tüm siyasi partilere, kitle örgütlerine, insan hakları kuruluşlarına da yazıklar olsun. Sahiden yazıklar olsun. Otuz küsur yıldır "dayanışma yaşatır nefret öldürür" diyoruz, hiç mi bir şey anlamadınız? — Levent Pişkin (@leventpuskin) September 16, 2022

Bu pazar günü olacak nefret yürüyüşüne ses çıkarmayan, sessiz kalan muhalefeti asla unutma lubunya! — salatalık 🌱 (@anarkopossum) September 16, 2022

3) Bu derin sessizliğin sebebini anlamak mümkün değil. Bir tweet atmak, bir sosyal medya paylaşımı yapmak bu kadar zor olmamalı. Çok yazık! #18EylülYürüyüşüneİptal — Atilla Dirim (@atilladirim) September 17, 2022

Bizler yani LGBTİ+lar bi kez daha YAPAYALNIZ olduğumuzu farkettik! Yazıklar olsun!! — cemiyet camiaova 🏳️‍⚧️ (@camiaova) September 16, 2022

LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur. — Mabel Matiz (@mabelmatiz) September 17, 2022

RTÜK nefret suçu işliyor!

LGBTİ+ karşıtı eylemin tanıtım videosunun “kamu spotu” olarak yayınlanmasına izin vermek LGBTİ+’ları saldırıların hedefi haline getiriyor!

Ayrımcılık suçtur!

Hayatlarımızı savunuyoruz!

Alışın, buradayız! pic.twitter.com/5C4PNOFATf — Oya Ersoy (@OyaErsoy) September 17, 2022 HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy

LGBT+ hakları insan haklarıdır. Nefret söylemi, hedef gösterilmesi , şiddet ifadeleri suçtur.



Provakatif, toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik tertipleri ve göz yuman siyasi iktidarı tanıyoruz! https://t.co/EDdBbx3B1S — Serpil Kemalbay (@SerpilKemalbay) September 17, 2022 HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay

Nefretin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz!



18 Eylül’de Saraçhane’de LGBTİ+ları hedef alacak nefret mitingine izin verilmesi kabul edilemez. İnsanca onurlu bir yaşam hakkı için mücadele eden LGBTİ+ların maruz kaldığı hak ihlallerinin takipçisi olacağız. pic.twitter.com/GAsu8wrAK6 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) September 17, 2022

Bu yürüyüş, iktidarın LGBTİ+‘lara yönelik düşman siyasetinin bir parçasıdır.

LGBTİ+ları hedef gösteren nefret suçunu teşvik eden yürüyüş, kabul edilemez. https://t.co/gZZ0cHLY87 — Züleyha Gülüm (@zuleyhagulum) September 16, 2022 HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm

İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ’lerin hedefe konması nefret suçudur. Bu Pazar yapılması planlanan miting endişe vericidir, İstanbul Valiliği’nin izni kabul edilemez. “Kamu spotu” diye yapılan çağrılara RTÜK’ün onay vermesi nefret suçunun kabulüdür. Nefret değil kardeşlik kazansın. — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) September 17, 2022 EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz

İnsanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri nedeniyle yaşatılan sorunları hiç dinlemeden ya da bilerek anlamak istemeden toplumda korku ve nefret körüklemek, hele ki bunu RTÜK eliyle yapmak yakın gelecekte utançla anılıyor olacak.



İnsan haklarının ve eşitliğin yanındayız. https://t.co/VYrEXTi7pH — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) September 17, 2022 CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

Nefetin yürüyüşü olmaz. Nefret yayan yürüyüş olmaz.

AKP-MHP Hükümeti son yıllardaki LGBTİ+ nefreti körükleme politikasına sayıca çok, aslında yok bazı STK'lardan destek bulmuş görünüyor. Bu Pazar, 150 Derneğin organize ettiği ve adı bile Türkiye'nin altına imza koyduğu https://t.co/rBuxa0ifT7 — Yeşiller Partisi (@YesillerPartisi) September 16, 2022

18 Eylül Saraçhane’de düzenlenecek olan LGBTİ+ karşıtı mitingi kınıyoruz. Uygulanan ayrımcı politikalar LGBTİ+ları kriminalize etmeye ve şiddetin hedefi haline getirmeye devam etmektedir.



Uygulanan tüm ayrımcı politikalara karşı LGBTİ+ların yanındayız! pic.twitter.com/ySjNDep8PW — Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (@chpesitlik) September 17, 2022

Kamu kaynakları kullanılarak, RTÜK tarafından "Kamu Spotu" olarak yayınlanan videolarla desteklenen ve yarın yapılması planan LGBTİ+Karşıtı yürüyüşüne karşı Diyarbakır Barosu olarak, RTÜK Üst Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Yesevi Alperenler Ocağı Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim+ — Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu (@dblgbti) September 17, 2022

LGBTİQ+ karşıtı yürüyüşü kamu spotu olarak öneren RTÜK de LGBTİQ+lara karşı nefret söylemi üreten ve bu yürüyüşe izin veren yetkililer de suç işliyor. Asıl halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler sizlersiniz.



Özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz, mücadelemizle eşit özgür yaşayacağız. pic.twitter.com/Lk7ZHuI4C3 — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) September 17, 2022

18 Eylül’de Saraçhane’de LGBTİ+ları hedef alacak nefret mitingine izin verilmesi kabul edilemez!



Kualia Analitik Felsefe Dergisi olarak ayrımcılığın ve nefretin sonuna kadar karşısında, LGBTİ+'ların ise yanındayız! pic.twitter.com/JeSAmCWbzY — Kualia Analitik Felsefe Dergisi (@KualiaDergi) September 17, 2022

Bu yılki Onur Haftası etkinliklerini LGBTİ+ hak örgütlerine ve kişilere yönelik nefret söylemleri ile hedef gösteren toplulukların 18 Eylül'de düzenlemek istedikleri etkinlik, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçudur. Yetkilileri bu suça ortak olmamaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/6khspFqcXl — MLSA (@mlsaturkey) September 17, 2022