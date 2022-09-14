LİSTAG’dan LGBTİ+ karşıtı yürüyüş için açıklama: Yürüyeceklermiş, lütfen yürüsünler

LGBTİ+ ailelerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu LİSTAG, 18 Eylül Pazar günü İstanbul’da yapılması planlanan LGBTİ+ karşıtı yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada “yürüyen yürüsün ama bizim de ifade özgürlüğümüze alan açın” dedi.

Fotoğraf: LİSTAG

“Toplumsal baskılara, kısıtlamalara maruz bırakılan LGBTİ+’ların bir kısaltma değil ailelerinin bir parçası olduğunu” vurgulayan LİSTAG aileleri; Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks ve tüm kuir kimliklerin politik, hukuksal ve sosyo-ekonomik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Açıklamada, “Yürüsünler, yürüsünler ki kim olduklarını görelim. Kim olduklarını hatırlayalım. Toplumsal ve tarihsel hafızamıza kazıyalım. Ne de olsa artık aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere yazılıyor. Ancak yürümek istediğimizde bizim de demokratik haklarımızı kullanmamıza, yürüyüş ve ifade özgürlüğümüze alan açın, yasaklamayın” dendi.

LGBTİ+ onur yürüyüşleri son yıllarda valilikler tarafından çeşitli gerekçelerle yasaklanıyor.

Videolu çağrı

Yürüyüşü, Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu düzenliyor. ‘Fatih’te Büyük Aile Buluşması’ adıyla düzenlenen etkinlik için çağrıda bulunan platformun yayınladığı videoda ‘Dijital çağda tüm dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı ben de varım diyorsan… çocuklarımızı, ailelerimizi ve gelecek nesillerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl’ ifadelerine yer verdi.

Video RTÜK’ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) internet sitesinde kamu spotu kategorisinde de yer alıyor.