TL’deki değer kaybı turizmi ‘destekledi’: Yabancı ziyaretçi sayısı iki katına çıktı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 108,5 artışla 29,3 milyona ulaştı.

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Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,3 artışla 6,3 milyon kişi oldu.

En çok ziyaretçi Almanya’dan

Ağustosta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 13,6’yla birinci, Rusya yüzde 12,8’le ikinci, Britanya yüzde 8,7 payla üçüncü sırada yer aldı. Britanya’yı Bulgaristan ve İran izledi.

İlk sekiz aylık dönemdeyse Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13,13’le Almanya ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 10,2’yle Rusya, üçüncü sırada yüzde 8,1 payla Britanya yer aldı.

TL’nin değer kaybetmesi sektörü destekledi

Reuters’a konuşan sektör temsilcileri, TL’nin değer kaybının sektörü desteklediğine dikkat çekiyor. TL yılbaşından beri yüzde 28,4, son bir yılda yüzde 54,5 değer kaybetti. TL geçen yıl yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Turizm, ‘yeni model’ için önemli

Merkez Bankası’nın rezervleri tarihin en düşük seviyelerde seyrederken, hükümetin cari açığın kapatılmasını öncelikleyen ekonomi planı için ihracat ve turizm gelirlerinin yarattığı döviz girdisi kilit bir öneme sahip.

Hükümet önce cari fazla vermeyi, sonrasında resmi olarak yüzde 80’e ulaşan enflasyonu da yaratılan kalıcı döviz dengesiyle aşağı çekmeyi hedefliyor. Bu politikada büyüme önceliklenirken enflasyondaki yükselişe karşı faiz politikası bir sıkılaştırma aracı olarak kullanılmıyor.

Kültür bakanlığı turist hedefini güncellemişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı haziranda yıl sonu hedeflerini yukarı revize ederek turist hedefini 47 milyona, turizm geliri hedefini de 37 milyar dolara yükseltmişti. Sektör yetkililerine göre, mevcut veriler ve önümüzdeki döneme ilişkin rezervasyonlar kısa süre önce yukarı yönde güncellenen hedeflerin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Sektör, sezonun bu yıl kasıma kadar uzamasını da bekliyor.