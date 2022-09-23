Bakan Yanık, ‘tam anlaşılmadığını’ düşündü, LGBTİ+ karşıtı yürüyüşe dair görüşünü bir daha anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hükümetin değerleri olduğunu ve bu doğrultuda eşcinselliği normalleştiremeyeceğini söylerken, nefret söylemine ‘karşı’ olduğunu belirtmişti. Yanık, kamuoyunda kendisinin yanlış anlaşıldığını düşünerek bir açıklama yayımladı. Bakan, LGBTİ+ karşıtı yürüyüşü ‘protesto hakkı’ olarak değerlendirdiğini belirtti.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat bu sabah, LGBTİ+ birey olmanın normal olduğunu söylediği bir yazı kaleme almıştı. Fırat, herkesin protesto hakkının olduğunu ama Saraçhane’deki LGBTİ+ karşıtı nefret yürüyüşündeki dili tasvip etmediğini belirtmişti. Fırat, düşüncelerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’la paylaştığını ve Yanık’ın da düşüncelerini paylaştığını yazmıştı.

Fırat’ın aktardığına göre Yanık, hükümetin belli başlı değerleri olduğunu ve bu kapsamda eşcinselliği normalleştiremeyeceğini veya normal göremeyeceklerini söylemişti. Bakan, her grubun protesto hakkı olduğunu dile getirirken nefret söylemine karşı olduğunu söylemişti. Yanık, nefret söylemini yanlış bulduğunu belirtirken, Saraçhane’deki yürüyüşle ilgili doğrudan bir şey dememişti.

‘Saraçhanedeki nefret yürüyüşü protesto hakkı’

Fırat’ın yazısı, medyada ve kamuoyunda büyük ilgi görmüştü. Yazı, ‘Aile Bakanı Yanık, Saraçhane’deki yürüyüşe nefret söylemi olarak nitelendirdi’ başlıklarıyla çeşitli yerlerde paylaşıldı.

Yanık, bunun üzerine Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Yanık, Fırat’ın yazısında da geçen “Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz” görüşünü yinelerken “Bununla beraber yürüyüşle ilgili olarak ifadelerim ve düşüncelerim protesto hakkının demokratik bir hak olduğu yönündedir” diyerek yürüyüşün nefret söylemi içermediğini savundu.

Yanık’ın açıklamaları şu şekilde:

* Bugün medyada yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde de net olarak ifade ettiğim üzere, herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır.

* Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz. Ancak özellikle bazı sosyal medya mecralarındaki şiddet ve nefret söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Nefret söylemi kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin çok tehlikelidir.

* Kamusal düzenin devamı ve kaosun oluşmaması için bu dilden uzak durulmalı, ferasetle sorunların üzerine gidilmelidir.

* Devlet temel insan haklarını koruma ve teslim etme yükümlülüğünü üzerinde taşıyan bir kurumdur. Her vatandaşını korumakla mükelleftir. Bu noktayı tartışmaya açmak da çok tehlikelidir.

* Bununla beraber yürüyüşle ilgili olarak ifadelerim ve düşüncelerim protesto hakkının demokratik bir hak olduğu yönündedir.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi ve değerlerimizi korumak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. İnancımız ve değerlerimiz çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.