Bitcoin tutkunu ünlü yatırımcı: Altınla eşitlenirse 10 yılda 500 bin doları geçer

ABD merkezli mobil yazılım şirketi MicroStrategy yöneticisi Michael Saylor, Bitcoin’in 2026’da 68 bin 990 dolarlık rekor seviyesine geri dönebileceği söyledi. Saylor, Bitcoin’in altının piyasa değeriyle eşitlenmesi durumundaysa 500 bin doları geçeceği belirtti.

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Bitcoin, bu yıl en yüksek seviyesini 28 Mart’ta 48 bin 234 dolarla görmüştü. O günden bugüne yüzde 62 değer kaybetti. Bitcoin, en yüksek değeriniyse Eylül 2021’de yaklaşık 69 bin dolarla görmüştü. Bitcoin, Eylül 2021’ye göre de yüzde 74,6 değer kaybetti.

Dünya çapında faizlerdeki artışlardan dolayı yatırımcıların riskli varlıklara karşı çekingen davranması nedeniyle Bitcoin şu an 19 bin dolar seviyesinde.

Saylor’un kurucusu olduğu şirket, piyasada en çok Bitcoin’e sahip olanlardan biri. Şirket geçen günlerde daha fazla Bitcoin almıştı. Krize rağmen Saylor iyimserliğini kuruyor.

Dört yıl içinde Bitcoin’in 69 bin doları geçerek zirveye tekrar tırmanacağını düşünen Saylor, ‘dijital altın’ olarak tarif edilen Bitcoin’in gerçek altının piyasa değeriyle eşitlenmesi durumunda 10 yıl içerisinde 500 bin doları geçebileceği öngörüsünde bulundu.