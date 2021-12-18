Bitcoin için ‘dijital altın’ tezi çöküyor mu?

Yaklaşık beş haftadır düşüşte olan Bitcoin, merkez bankalarının enflasyon konusunda daha agresif bir ton alacağının belli olmasıyla son iki günde daha büyük oranda değer kaybetti.

Bitcoin dün yüzde 4,3 daha düşerek 46 bin 501 dolara kadar düştü. Böylelikle 10 Kasım’da 69 bin dolarlık rekor seviyeye ulaşan Bitcoin o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 32 değer kaybetmiş oldu. Buna rağmen senelik olarak yaklaşık yüzde 60 kazandı. Ether’de de benzer süreç yaşandı.

Ne büyük kripto para yatırım şirketlerinden Grayscale’in araştırma müdürü David Grider da dahil olmak üzere analistler ’’Yıl sonuna doğru geleneksel olarak oluşan aşağı yönlü baskı, fiyatları düşük tutuyor’’ görüşünü savunuyor.

Merkez bankaları yüksek enflasyonla mücadele için parasal önlemleri sıkılaştırıyor. Piyasalar, Omicron varyantının etkilerini de dikkatli bir şekilde izliyor.

Kripto paraları savunanlar, Bitcoin gibi varlıkların kendilerine özgü özellikleri nedeniyle piyasaların diğer alanlarındaki dalgalanmalardan daha az etkileneceğini belirtiyorlardı. Ancak son süreç tersini gösterdi.

Piyasayı yöneten bilgisayar protokolü gereği 21 milyon Bitcoin’in 10 yıl içinde dolaşıma girmesi bekleniyor.

Bu sebeple Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Christian Catalini ve Antoinette Schoer gibi sektörle ilgili kapsamlı araştırmalar yapmış akademisyenler, ‘dijital altın’ argümanının abartılı olduğunu söylüyor.

Bloomberg’le yaptığı röportajda Catalini, “Bugüne kadarki tüm veriler bu tezi çürütüyor” dedi. Catalini, kripto para birimlerinin 10 yıldan biraz daha eski olduğu için karar vermenin zor olduğunu söylüyor.