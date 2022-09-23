Prof. Avcı kimya mühendisliğinde ‘dünyanın en seçkin 20 bilim kadını’ listesine girdi

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, kısa adı ‘ChERD’ olan Chemical Engineering Research and Design (Kimya Mühendisliği Araştırma ve Tasarım) dergisinin bu yıl ilan ettiği ‘dünyanın en seçkin 20 bilim kadını’ listesinde yer aldı.

Fotoğraf: Koç Üniversitesi

AA’nın Koç Üniversitesi’nin açıklamasından aktardığına göre ChERD dergisi bu yıl alanında öncü araştırmalar yürüten, kariyerinin farklı noktalarında kadınları dünyaya tanıttı.

Listeyle kimya mühendisliği alanındaki cinsiyet dağılımı dengesizliğine de dikkat çeken dergi, kimya mühendisliği alanında etki yaratmış kadınların çalışmalarını özel bir sayıyla bilim dünyasıyla paylaştı.

Kataliz, ayırma, süreç sistemleri, ilaç geliştirme, enerji ve çevre mühendisliği ve bilimi alanlarında araştırmacıların üstün başarılarıyla anıldığı listede Avcı da yer aldı.

Daha önce mühendislik alanında Türkiye’den, Küresel Genç Akademi (Global Young Academy-GYA) üyeliğine seçilen Avcı, derginin kimya mühendisliği araştırmaları ve eğitimi alanında etki yaratan bilim kadınlarını onurlandırdığı özel sayıda tanıtıldı.

ChERD’nin karbon yakalama alanında yaptığı çalışmalarını dikkate değer bulduğu Avcı’nın araştırmaları, iklim kriziyle mücadelede de önem taşıyor. Avcı ve ekibi, karbondioksiti yakalayan MOF (Metal Organic Frameworks / Metal Organik Kafesli Yapı) adlı malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor ve bu malzemeler sera gazının azaltılmasına yönelik bilimsel çalışmaların geleceği için ümit vadediyor.

Avcı’nın projesi tamamlandığında, karbondioksiti yakalayan ‘metal organik kafesli yapı’ olarak adlandırılan MOF malzemeleri, fabrika bacalarından, temiz ortam yaratılmak istenen tüm mekânlara kadar birçok alanda kullanılabilecek.

Türkiye’den seçilen ilk kadın

Avcı, 2017’de küresel ısınmaya sebep olan karbondioksitin yakalanmasını sağlayacak malzeme arayışını yenilikçi hesaplama teknikleri kullanarak hızlandırmak üzerine yürüttüğü COSMOS projesiyle Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) 1,5 milyon avro fon almaya hak kazanmıştı. Mühendislik alanında bunu elde eden Türkiye’den ilk bilim kadını oldu.

Avcı, 2018’’e de Küresel Genç Akademi (Global Young Academy-GYA) üyeliğine seçildi. Avcı, ‘Women in Science/Bilimde Kadın’ odaklı başvurusuyla ‘mühendislik’ alanında Türkiye’den seçilen ilk kadın üye unvanını aldı.